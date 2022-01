Il mercato delle software house tra gambling e gaming

La notizia è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per tutti: appassionati, esperti, economi, giornalisti. Ma come tutte le notizie, alla fine, si può solo commentare e si può solo provare a immaginare dove ci porterà. Il colosso di Microsoft ha annunciato di aver acquisito Activision Blizzard, grandissima software house di fama mondiale. Un affare da 68,7 miliardi di dollari, per quella che è la transazione videoludica più grande e più onerosa della storia.

Da un lato abbiamo il padrone dei computer, dall’altra il creatore di Xbox e di videogiochi come Halo, Forza Motorsport, Call of Duty, Crash Bandicoot, Warcraft. Una statistica per capire ancora meglio di chi stiamo parlando: prima di Activision Blizzard, nel 1979, nessuna software house aveva sviluppato videogiochi per console.

“I videogiochi sono la categoria più dinamica ed emozionante dell’intrattenimento e rappresenteranno una chiave fondamentale nelle piattaforme del metaverso – ha sottolineato la Ceo di Microsoft, Satya Nadella – Investiamo profondamente nei contenuti di qualità, nella community e nel cloud per spingere una nuova era che ponga giocatori e creatori per primi e renda i videogiochi sicuri, inclusivi e accessibili a tutti“. A guidare Activision Blizzard ci sarà ancora il Ceo Bobby Kotick, che dovrà però rispondere al Ceo di Microsoft Gaming Phil Spencer.

