I migliori residence a Bellaria Igea Marina nel 2021: vacanze in libertà

Con vista panoramica, fronte mare ed accessoriati: i residence sono la nuova scelta per vacanze easy e più libere.

La vista dell’Adriatico al mattino è l’inizio di una giornata diversa: una colazione veloce e via per un bagno o una passeggiata sul lungomare, nell’atmosfera tranquilla e rilassante di una vacanza speciale. Ma è anche qualcosa in più: è una visita alla città, un aperitivo sul mare, una cena fra amici.

I migliori residence a Bellaria Igea Marina sono strutture prese in affitto per un breve o lungo periodo dai turisti di tutto il mondo che preferiscono trascorrere le proprie vacanze in assoluta libertà. Ce ne sono di ogni dimensione, grandi o piccoli, con terrazzo o balcone. Economici o di lusso. La scelta è ampia, ciò che conta è sentirsi indipendenti.

Il bello di un appartamento o un complesso residenziale sul lungomare di Igea Marina è il piacere di poter avere tutti i vantaggi di una casa al mare senza la necessità di comprarla. Il lungomare, la spiaggia, i locali sono tutti a portata di mano.

Tra i più accreditati per professionalità e longevità c’è lo storico Residence Flower di Igea Marina, gestito dai fratelli Del Vecchio. È un complesso di appartamenti con vista panoramica sul mare a 70 metri dalla spiaggia attrezzata.

Il Residence offre in affitto bilocali, trilocali e attici completi di tutto quello che gli amanti delle vacanze in libertà ricercano: dalle piccole comodità come una cucina completa e accessoriata, la lavatrice, l’aria condizionata al wi-fi free e molti altri servizi. Soprattutto offre grande cura per i particolari, ospitalità, assoluta discrezione e tutela della privacy. Non per altro il suo motto è “sentirsi a casa”.

Sentirsi a casa significa poter invitare qualcuno, fare le ore piccole o dormire tutto il giorno oppure organizzare cene con gli amici o anche solo gestire la propria giornata nel dolce far niente.

Un residence in affitto a Bellaria Igea Marina offre la possibilità di avere una poltrona in prima fila per lo spettacolo più bello che c’è, l’Adriatico e la libertà.