Tre incidenti, tre feriti: ciclista gravissimo

E’ di tre feriti molto gravi il bilancio di tre incidenti stradali che si sono verificati a Parma e provincia nelle ultime ore, tra venerdì sera e sabato mattina. Il primo scontro è avvenuto in viale Europa a Parma ed ha coinvolto un’auto e una bicicletta. Il ciclista, caduto sull’asfalto, ha riportato le ferite più gravi: trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma è in condizioni serie. L’incidente è avvenuto verso le ore 21.30.

Nel corso della notte, alle 3.50, un’auto si è ribaltata mentre percorreva la strada per Migliarino, nel comune di Corniglio. Il conducente ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento: l’incidente non ha coinvolto altri veicoli. La persona ferita è stata trasportata al Maggiore in gravi condizioni.

Alle 8.20 di sabato giugno, un ciclista è stato travolto da un’auto a Roccabianca, in via Vittorio Veneto. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche l’elisoccorso che ha trasportato d’urgenza il ciclista ferito in ospedale. Le sue condizioni sono particolarmente gravi: è stato ricoverato nell’area rossi del Pronto Soccorso del Maggiore.