La Cartoleria, un mondo di colori e odori che stimolano la fantasia di grandi e piccini

Tutti, dal professionista al titolare di un esercizio commerciale, ricorrono con una certa frequenza agli articoli da cartoleria. Le forniture di cartoleria sono sicuramente prodotti utilizzati trasversalmente da qualsiasi generazione e per svariate necessità. Casalinghe, studenti, professionisti di vario genere, nessuno è escluso dall’utilizzo di una semplice penna, matita, evidenziatore, block notes o quaderno. Senza contare che poi in certi ambiti, come negli esercizi commerciali o negli uffici, è necessario rifornirsi con cadenza periodica di prodotti specifici e, giusto per fare qualche esempio, ricordiamo i libri dei corrispettivi, i tagliacarte, i timbri, le spillatrici e i rilegatori.

Per non parlare poi di tutti quelli accessori, come cartucce, pendrive e altro, indispensabili per chi possiede e lavora con PC e stampanti. Negli ultimi anni sicuramente una grande svolta nel settore è stata data dagli e-commerce che permettono a chiunque di acquistare, comodamente da casa o dall’ufficio, gran parte di ciò di cui necessita per lo svolgimento delle proprie mansioni, risparmiando tempo e disponendo di una vastissima gamma di prodotti. Tuttavia, molto spesso i negozi fisici si rivelano provvidenziali, soprattutto in situazioni di emergenza in cui non c’è il tempo materiale di attendere i tempi di spedizione e consegna. In queste occasioni, riscopriamo questo fantastico mondo e riviviamo la gioia di entrare in una cartoleria lasciandoci circondare, oltre che dai tantissimi colori e dal profumo della carta, dall’accoglienza e la gentilezza di commessi e addetti alle vendite.

La cartoleria tradizionale: una realtà fatta di sensazioni e contatto umano

Internet e gli e-commerce hanno sicuramente facilitato le nostre vite sotto diversi punti di vista: sono state azzerate distanze e, ci è stata data l’opportunità di scegliere tra una gamma sempre più vasta di prodotti, spesso accompagnata da un notevole risparmio. Indubbiamente, esistono degli aspetti delle cartolerie tradizionali che gli e-commerce non potranno mai soppiantare, come il contatto umano. La possibilità di essere accolti dal proprio cartolaio di fiducia, scambiando due chiacchiere e chiedendo intanto consiglio sui vari articoli in vendita o la possibilità di toccare con mano ogni singolo prodotto, lasciandoci avvolgere dal tipico profumo di carta e dai colori tipici di ogni cartoleria, rappresentano per molti, dei plus irrinunciabili.

Se state cercano con urgenza un negozio di cartoleria ben fornito nella provincia di Parma, dove trovare quello che vi serve subito per poter proseguire con il lavoro che state facendo o per un regalo dell’ultimo minuto, sarà sufficiente digitare nel vostro motore di ricerca: cartoleria Parma per essere indirizzati verso realtà come La Contabile che, con i suoi rinomati punti vendita di Parma e Reggio Emilia, rappresenta l’ancora di salvezza per chi, per svariati motivi, non può fare a meno del contatto diretto con il proprio rivenditore.

Le situazioni in cui scegliere una cartoleria tradizionale è d’obbligo

Fare un ordine online è la cosa più comoda che possa esistere ma, a parte coloro che amano i negozi di vicinato e non potrebbero farne a meno per niente al mondo, esistono situazioni particolari per cui anche gli internauti più incalliti sono costretti a correre in cartoleria. Si pensi ad esempio ad un ufficio in cui siano appena finite, in maniera del tutto inaspettata, le cartucce per la stampante o la carta in risme per la fotocopiatrice. E che dire del titolare di un negozio che nel momento in cui si accinge a fare la chiusura giornaliera di cassa si rende conto di aver terminato il rotolo di carta termica omologata per scontrini? Oppure il locatore che andato a riscuotere l’affitto si accorge di aver terminato le apposite ricevute presenti sul proprio blocco.

O ancora, la festa dell’ultimo minuto per il compleanno del compagno di classe di nostro figlio. Insomma, sono solo alcuni esempi e se ne potrebbero fare tantissimi altri ma, appare chiaro che, nonostante gli acquisti di articoli da cartoleria possono tranquillamente essere programmati, esistono situazioni impreviste per cui i punti vendita fisici rimangono la soluzione migliore o l’unica alternativa possibile.

Chi vive a Parma o a Reggio Emilia può recarsi nel punto vendita La Contabile e trovare, con estrema facilità, tutto ciò di cui ha bisogno e prezzi decisamente convenienti. Professionalità, cortesia e un vastissimo assortimento sono solo alcuni dei punti di forza di questa realtà che da oltre quarant’anni opera nel settore cartoleria.