Accoltella un connazionale al viso con un macete: arrestato 26enne tunisino

Lo scorso 9 maggio in Via Naviglio Alto a Parma aveva accoltellato un connazionale perchè si era lamentato per la quantità di droga che gli aveva appena venduto.

Un 26enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di lesioni personali aggravate, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni personali al volto e porto abusivo di armi.