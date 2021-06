Ketamina e sigarette alla marijuana in auto: denunciato 28enne

Stava viaggiando in auto con alcuni grammi di ketamina e delle sigarette artigianali con marijuana.

Quando i carabinieri della compagnia di Fidenza lo hanno fermato per un controllo stradale in strada Argini è andato subito in agitazione: i militari si sono accorti della condizione del giovane e hanno deciso di perquisire l’auto.

Un 28enne residente a Parma è finito nei guai ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: in auto aveva 2.5 grammi di ketamina ed alcune ‘sigarette’ artigianali fatte con la marijuana mentre nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato 8 grammi di ‘erba’ e un bilancino di precisione.