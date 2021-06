Rapina con pistola al Conad: arrestati due fratelli

La loro fuga è durata appena quaranta minuti. Sono stati infatti subito arrestati dagli uomini della squadra mobile i due fratelli, Paolo e Daniele Palomba, di 42 e 32 anni, da tempo a Parma, che nella tarda mattinata di venerdì hanno rapinato il Conad di via Giovenale.

A mettere sulle loro tracce gli investigatori il numero di targa dell’auto usata per il colpo, intestata a uno dei due.

I poliziotti hanno bloccato i due, che hanno colpito per procurarsi la droga, nella loro abitazione di Vicofertile recuperando il denaro portato via dal supermercato (in tutto 580 euro) e la scacciacani utilizzata per la rapina. I due fratelli sono ora nel carcere di via Burla.