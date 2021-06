Si torna a morire di Covid: vittima un 90enne. 16 i nuovi contagi

Sono 16 i casi di coronavirus a Parma. Un calo rispetto a quelli che si sono registrati ieri. Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva sale: sono 6, uno in più rispetto a ieri. Da registrare anche un decesso. Un uomo di 90 anni.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 385.457 casi di positività, 139 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.786 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa anche agli under40. In Emilia-Romagna, infatti, sono aperte da ieri le prenotazioni per i 35-39enni (quindi i nati dal 1982 al 1986), dopo l’avvio, lunedì 7, di quelle per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Si procederà poi, in maniera scaglionata, in ordine anagrafico: oggi tocca ai 30-34enni, e a seguire con finestre distanziate di due o tre giorni sarà la volta delle altre fasce di età. Ovviamente la possibilità di prenotarsi resterà sempre aperta a partire dalla data di sblocco delle finestre, per consentire a tutti coloro che lo vorranno di ricevere il vaccino.