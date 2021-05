Covid Hospital, gli 80 anni di Igino, ricoverato da febbraio

La lotta per la vita non ha età. Igino Delfi, classe ’41, è ricoverato da febbraio per Covid-19: ha sopportato le terapie farmacologiche, la tosse spossante e il trattamento con il casco per almeno due mesi. Nonostante tutto questo, Igino non ha mai mollato, arrivando a spegnere 80 candeline proprio in questi giorni. “Anche quando tutto sembrava andasse male, Igino ha combattuto come un vero leone”, spiega soddisfatta Tiziana Meschi, direttrice del Covid Hospital Barbieri.

La sua forza di volontà, la resistenza, la voglia di vivere lo hanno traghettato fino alla sua festa di compleanno. Così, grazie a una colletta di reparto, martedì 4 maggio, è arrivata sulla sua tavola una grande torta di compleanno con il disegno del toro, suo segno zodiacale e simbolo della sua forza, accompagnata dalla visita a sorpresa della moglie Anna e della figlia Daniela.