Omicidio di via Volturno: Patrick Mallardo non risponde al Gip

Non ha risposto alle domande del Gip Patrick Mallardo, il 19enne parmigiano che martedì notte ha ucciso a coltellate Daniele Tanzi nel mulino abbandonato di Via Volturno.

Mallardo è osservato a vista dopo alcune dichiarazioni in merito a possibili gesti autolesionistici, è stato interrogato dal Giudice per le Indagini Preliminari ma si è avvalso della facoltà di non rispondere: secondo i suoi legali sarebbe ancora sotto shock.