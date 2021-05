Omicidio di via Volturno: “I due fidanzati sorpresi nel sonno, è stato un delitto premeditato”

“Patrick Mallardo è andato nell’ex mulino abbandonato con gli abiti che avrebbe utilizzato per compiere il delitto, si è cambiato e, dopo aver chiamato il 118, ha cercato di sviare le indagini”. Sono le prime parole del Procuratore Capo di Parma Alfonso d’Avino: “Per questo motivo abbiamo contestato la premeditazione dell’omicidio”.

Il giorno dopo il delitto dell’ex mulino di via Volturno e il massacro del 18enne Daniele Tanzi, colpito da 24 coltellate sferrate dal 19enne Patrick Mallardo nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 maggio, si delineano alcuni particolari relativi alla dinamica dell’omicidio e alle fasi immediatamente successive al ritrovamento del corpo del ragazzo, riverso su un vecchio divano, all’interno dell’edificio abbandonato.

Patrick Mallardo è arrivato sul posto con una valigetta con all’interno alcuni vestiti puliti, che ha poi indossato dopo aver compiuto l’omicidio: per questo motivo la Procura della Repubblica di Parma – come annunciato da Alfonso d’Avino – contesterà anche la premeditazione.

Il giovane 19enne, interrogato ieri per 15 ore dagli inquirenti, ha ammesso le sue responsabilità solo dopo che i poliziotti della Squadra Mobile hanno raccolto alcune prove schiacchianti contro di lui: la felpa usata per l’omicidio è stata ritrovata nel canale Naviglio Taro, adiacente al mulino, così come il grosso coltello da cucina utilizzato per l’omicidio.