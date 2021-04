In mezzo a via Mazzini con una mazza da baseball a urlare minacce: denunciato 28enne

In mezzo a via Mazzini con una mazza da baseball a urlare...

Ieri pomeriggio personale della Polizia di Stato è intervenuto in Via Mazzini dopo lachiamata di alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di un uomo che, in mezzo alla strada, stava inveendo con una mazza da baseball contro alcuni utenti della stradae aveva minacciato alcuni di essi.

Alcuni cittadini hanno fornito agli agenti alcune informazioni quali l’abbigliamento dell’uomo e l’edificio dove si era nascosto.