Casa vacanze: 4 dettagli da inserire in giardino per attirare più turisti

Avete una casa vacanze al mare e volete approfittarne per renderla più appetibile, in modo da non avere problemi nel trovare persone interessate a prenderla in affitto? Se la vostra abitazione dispone di un giardino privato, vi consiglio di puntare prima di tutto su di esso perché sono gli spazi all’aperto che gli ospiti apprezzano in modo particolare. D’altronde, quando si va al mare si ha poca voglia di stare chiusi in casa. Si preferisce di gran lunga sfruttare il giardino, magari cenando sotto ad un bel gazebo e concedendosi qualche pausa di relax sotto al sole o sotto alle stelle.

Personalmente, dopo aver sistemato lo spazio verde della mia casa al mare ho ricevuto moltissime richieste di prenotazioni in più rispetto agli anni precedenti. Non ho fatto grandi cose: ho semplicemente inserito in giardino alcuni elementi che si sono rivelati vincenti. Ecco quali.

#1 Tavolo e sedie per mangiare all’aperto

In qualsiasi giardino di una casa al mare non può mai mancare un bel tavolo per gustare una cena all’aperto e godersi la frescura della sera. Si tratta di un particolare scontato, ma in molti pur di risparmiare visto che non si tratta dell’abitazione principale non si preoccupano di questo dettaglio. È inoltre importante evitare di scegliere un tavolo di plastica, non solo perché brutto da vedere ma anche perché rischia di rovinare l’aspetto dell’intero giardino. Molto meglio un prodotto in legno, che si integra alla perfezione e fa la sua bella figura.

#2 Vasca idromassaggio: vera e propria chicca

Mettere in giardino una minipiscina idromassaggio potrebbe sembrare esagerato, tanto che anch’io inizialmente ero piuttosto restia, anche perché onestamente pensavo che costasse davvero troppo per il mio budget. Alla fine però mi sono convinta e ho seguito il consiglio di un amico, che mi ha suggerito di acquistarla online su Import For Me. Ho scelto qui la mia vasca idromassaggio da esterno e l’ho pagata molto meno di quello che pensavo, pur senza rinunciare alla qualità. Devo dire che questa è la vera e propria chicca della mia casa al mare e se molti turisti mi hanno contattata è stato proprio perché attirati dall’idromassaggio in giardino!

#3 Amaca: un dettaglio apprezzato

Un altro elemento che vale la pena inserire in giardino è l’amaca: un dettaglio che ho notato viene spesso apprezzato dagli ospiti proprio perché associato in automatico all’idea di relax. Parliamo di un complemento d’arredo che non ha costi esagerati e che quindi non comporta una spesa folle, ma che fa la sua bella figura nel giardino di una casa al mare.

#4 Barbecue da giardino

Immancabile è anche il barbecue, che i vacanzieri amano e utilizzano parecchio. Chi non ama, nel periodo estivo, concedersi una bella braciolata o una grigliata di pesce all’aperto? Anche questo è un dettaglio che può fare la differenza per i turisti in cerca di una casa vacanze, dunque vale la pena inserirlo in giardino avendo lo spazio a disposizione. In commercio si trovano vari modelli di barbecue, di tutti i prezzi e di varie dimensioni.