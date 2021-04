Hashish e marijuana in casa: arrestato pusher nigeriano

Attività antidroga della Polizia in Oltretorrente.

Sul posto gli Agenti hanno verificato che all’interno dell’abitazione di interesse era presente, come unico utilizzatore di una delle camere presenti nell’immobile N.A.I. cittadino nigeriano, privo di stabile attività lavorativa.

All’esito della perquisizione sono stati rinvenuti nella sua camera alcuni ovuli di sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione. Nelle altre stanze, anch’esse sottoposte a perquisizione, sono stati rinvenuti ulteriori ovuli avvolti in cellophane e due buste in plastica contenenti sostanza univocamente ricondotta a Marijuana.

Le operazioni complessivamente hanno permesso di porre sotto sequestro 80.4 grammi di Hashish e 419.2 grammi di Marijuana, nonché una pressa industriale, che veniva utilizzata dal reo per confezionare i panetti di sostanza stupefacente.

Il cittadino nigeriano, che ammetteva subito la sua colpevolezza e rivendicava l’esclusiva proprietà dello stupefacente, veniva immediatamente arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dell’arresto veniva data immediata notizia al Sostituto Procuratore della Repubblica il quale disponeva di trattenerlo in stato di arresto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima tenutosi in data odierna, in cui il giudice ha disposto per il soggetto la misura cautelare degli arresti domiciliari.