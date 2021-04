Entra in tabaccheria, minaccia la titolare con un coltello per avere un gratta e vinci, lo paga e fugge: preso e denunciato

Entra in tabaccheria, minaccia la titolare con un coltello per avere un...

Mercoledì un uomo, carnagione chiara, capelli brizzolati, vestito con una giacca a quadri di colore giallo e un paio di jeans è entrato in una tabaccheria minacciando la titolare con un grosso coltello.

La pattuglia dei Carabinieri ha incrociato un uomo a piedi perfettamente corrispondente alla descrizione fornita dalla donna.

Immediatamente fermato è stato condotto in caserma per gli accertamenti. Per delineare meglio la dinamica dell’episodio è stata ascoltata la titolare che ha raccontato come poco prima un individuo era entrato in negozio e si era avvicinato velocemente al bancone e aveva estratto un lungo coltello puntandolo verso di lei all’altezza del volto urlando frasi minacciose per farsi consegnare un gratta e vinci.

La donna, impaurita aveva eseguito quanto richiesto. Il soggetto aveva pagato e si era allontanato minacciandola nuovamente.

Ascoltati anche i testimoni tutti confermavano la dinamica riferendo di averlo visto poco prima aggirarsi per la via con il coltello e con indosso un paio di auricolari con il filo bianco.

La pattuglia avuta la certezza che l’uomo fermato, identificato in un 67enne residente a Parma, gravato da diversi precedenti di polizia, fosse l’autore dell’incursione lo ha denunciato per violenza privata e minaccia.