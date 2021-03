Un magrebino aggredisce il personale dell’ospedale di Vaio e prende a calci e pugni i carabinieri: arrestato

PUBBLICITÀ

I militari della stazione di Fidenza sono arrivati in pochi minuti e hanno letteralmente strappato l’extracomunitario dalle braccia del personale sanitario, che faticava a contenere i suoi spintoni, le urla, gli insulti e gli sputi.

Alla vista dei carabinieri l’uomo, già conosciuto, invece di calmarsi ha proditoriamente cercato di atterrarli e di colpirli con calci e pugni. I militari sono riusciti a contenerlo in pochi minuti, immobilizzandolo ed allontanandolo dalla sala dalla d’attesa.

Giunto in caserma, in via Trento, l’uomo ha continuato a porre in essere condotte violente.

L’uomo nell’agosto del 2020 era stato arrestato per le turbolenze che non era riuscito a trattenere durante la festa del proprio matrimonio. Erano stati i parenti stessi ad attivare le forze dell’ordine, contro le quali si era scagliato anche in quell’occasione, senza remore.

Condotto in caserma aveva parzialmente demolito la porta della cella a calci, e causato ingenti danni anche alla vettura di servizio che lo stava accompagnando in tribunale.

Il 29enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.