Borgotaro – Amianto in un cantiere, accertamenti in corso

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Borgo Val di Taro con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro con il supporto del personale della AUSL di Parma, hanno effettuato dei controlli, nei cantieri edili della zona, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni per prevenire il contagio del virus Covid -19, della normativa sul lavoro ed il rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L’attività ispettiva si è resa necessaria in quanto i Carabinieri della Stazione a seguito di verifiche sono venuti a conoscenza che in uno stabile in ristrutturazione era presente dell’amianto. Giunti sul posto i militari dell’Arma territoriale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno accertato la corretta applicazione delle disposizioni anti Covid e della normativa sul lavoro da parte della ditta presente in cantiere con 10 operai.

Invece il personale dell’Ausl ha verificato che l’amianto nel sottotetto dello stabile era stato lavorato senza le previste necessarie precauzione. Sono in corso ulteriori accertamenti al termine dei quali si procederà in base a quanto previsto dalla normativa .