Fermato un autobus in partenza per la Moldavia pieno di ricambi di auto di lusso: denunciati in due per ricettazione

Fermato un autobus in partenza per la Moldavia pieno di ricambi di...

I Carabinieri della Stazione Parma Oltretorrente e del Nucleo Operativo della Compagnia hanno denunciato per ricettazione un 41enne rumeno e un 36enne moldavo, in Italia senza fissa dimora.

Intorno alle 21 la pattuglia, in tangenziale nord, all’altezza dell’area di servizio, in prossimità dell’uscita su Via Mantova, si è accorta che un autobus con targa moldava era fermo nel parcheggio e due uomini erano intenti a caricare diverse borse nel vano bagagli.