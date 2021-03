Un chilo di hashish pronto allo spaccio: arrestati un ragazzo e una ragazza

Nel corso della notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia impegnati nei consueti controlli del territorio, preventivi e miranti al rispetto delle normative di contrasto alla pandemia, hanno notato una vettura transitare poco fuori citta, proveniente dal centro.

I militari, insospettiti, hanno fermato e controllato il mezzo. Il conducente della Golf, identificato in un 25enne di origine magrebina residente in provincia di Piacenza e gravato da precedenti polizia, che non ha saputo giustificare la propria presenza in violazione delle disposizioni previste per il contenimento del virus, ed a richiesta dei militari se detenesse all’interno del mezzo dello stupefacente, ha consegnato spontaneamente una piccola dose di hashish.

Insospettiti da quel gesto e, soprattutto dall’evidente agitazione della ragazza seduta sul sedile del passeggero, i militari hanno approfondito la ricerca.

La ritrosia della giovane, identificata in una 25enne a sua volta di origini straniere, ha tolto ogni dubbio. Sotto la giacca, ostinatamente occultata da un braccio, la ragazza tentava di nascondere un involucro piuttosto voluminoso.

I militari se lo sono fatti consegnare e hanno rinvenuto 5 panetti di hashish per un totale di oltre mezzo kg.

Gli accertamenti sono proseguiti con la perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire altra sostanza, per un totale di oltre 6 etti, dal valore di quasi 10.000 euro. Nel corso dell’attività sono stati sequestrati oltre 400 euro in contanti, considerati provento della cessione di stupefacente.

Per entrambi i ragazzi sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio e trattenuti presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.