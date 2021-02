Trovato su un’auto mentre cerca di far bottino, dopo un’ora dalla denuncia ci riprova: arrestato

Gli uomini della Squadra volanti hanno trovato l’uomo all’interno di un veicolo in cui aveva messo a soqquadro gli interni in cerca di bottino. Dopo gli accertamenti di rito in Questura, il ladro è stato denunciato.

Passa neanche un’ora e la centrale operativa della questura viene nuovamente allertata per una segnalazione analoga, questa volta proveniente da via Linati. Le pattuglie arrivate sul posto hanno bloccano la possibile fuga di un veicolo sul quale hanno visto all’interno un uomo, immediatamente riconosciuto: è lo stesso di borgo del Parmigianino. E appena denunciato.

Per sottrarsi al controllo, il ladro aziona la chiusura centralizzata dell’auto e si getta sui sedili posteriori tanto da far pensare agli Agenti che sia stato colto da malore.

Solo con l’intervento dei vigili del fuoco e del 118, che constata il suo perfetto stato di salute, gli agenti riescono a farlo scendere. Con un ultimo colpo di scena: dopo una breve resistenza, il tentativo di fuggire con indosso alcuni capi di vestiario sull’auto. A quel punto l’uomo, un 44enne di origine francese e senza dimora viene bloccato e arrestato.

Il 44enne aveva con sè alcuni effetti personali di proprietà di una donna, vittima di un ulteriore furto su auto commesso nelle giornate precedenti, ed è così scattata la denuncia per ricettazione.

L’uomo è stato portato nel carcere di via Burla in attesa della nuova udienza del procedimento a suo carico.