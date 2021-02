Picchiata e segregata perché innamorata di un connazionale “sgradito”: denunciati i genitori

La Stazione Carabinieri di Busseto ha interrotto una lunga storia di maltrattamenti di cui è stata vittima una ragazza di origini orientali. Da quando il padre e la madre avevano scoperto la sua relazione con un coetaneo residente in un’altra provincia, non gradito alla famiglia, la giovane si era vista sottrarre il cellulare e i documenti, ricevendo contestualmente il divieto di uscire di casa. Quella “storia d’amore” doveva terminare.

Impossibilitata a comunicare e a spostarsi – e di fatto segregata nella sua casa di Busseto – aveva provato a reagire, in molteplici occasioni, venendo però messa a tacere con metodi rudi, ricevendo ripetute percosse che in un’occasione, a inizio 2021, l’avevano costretta a letto per alcuni giorni.