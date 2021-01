Da Firenze a Parma per una serie di furti: la Polizia sgomina una banda di peruviani

Agenti di Polizia giudiziaria (Compartimento Polizia stradale per l’Emilia Romagna) e della sezione di Polizia stradale di Parma hanno arrestato martedì tre cittadini peruviani responsabili di una serie di furti di merce varia ( che vanno dall’abbigliamento, agli accessori elettronici e borse da donna griffate) compiuti la stessa mattina in provincia di Parma.

Il gruppo è stato individuato dopo un furto compiuto ai danni dell’Autogrill dell’area di servizio Bentivoglio Ovest sull’ A/13, nel comune di Bentivoglio (BO) l’8 gennaio. In questo episodio vennero rubati generi alimentari. E’ emerso che l’auto usata per il raid, una Fiat Bravo, era stata segnalata in colpi effettuati in più province del centro/nord italia come un veicolo.

