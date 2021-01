Vendono polizze assicurative inesistenti: 34 denunce

I carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente, a conclusione di articolata attività d’indagine che ha interessato tutto il territorio nazionale, hanno denunciato, alla Procura di Napoli per truffa 34 persone che, mediante l’uso di numerose carte prepagate, ricevevano somme di denaro per la stipula di polizze assicurative false.

L’indagine trae origine dalla denuncia sporta da un cittadino residente in zona che, dopo aver aderito ad un’offerta online e pagato la somma di circa 800 euro per la stipula di un’assicurazione RCA, si avvedeva alcuni giorni dopo, mediante il “Portale dell’automobilista”, che il veicolo non risultava assicurato.