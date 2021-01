Tragico schianto a Chiozzola, ciclista muore investito da un furgone

Tragico schianto intorno alle 22 a Chiozzola, venerdì sera.

Un uomo in sella alla sua bici elettrica è stato investito in Via Mantova, all’altezza della Ferrero Mangimi, facendo un volo di oltre 40 metri.

Inutili i soccorsi, raccontati dal sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari:

“Purtroppo il povero ciclista non ce l’ha fatta. Ho assistito personalmente ai soccorsi e posso solo dirvi che i volontari che sono intervenuti sono dei veri e propri angeli…ciò nonostante, non è bastato il grandissimo sforzo nel tentativo di rianimarlo.

Non mi stancherò mai di dirlo…usiamo le ciclabili quando ci sono…evitando di fare polemiche perché sono investimenti per la sicurezza di tutti e permettono di evitare anche tragedie come questa”.