Sorbolo, riaperto il Ponte sull’Enza. La piena è passata senza fare danni – FOTO

“È in transito in queste ore la piena del torrente ENZA a Sorbolo, con relativa chiusura del ponte.

Trattasi di una piena ordinaria, i cui livelli non destano preoccupazione, poiché lo scioglimento delle nevi in Appennino è avvenuto in maniera constare e diluita nell’arco della giornata di ieri.

Vi terremo aggiornati sulla riapertura a 10,90 metri” – scriveva il sindaco di Sorbolo Mezzani all’alba di sabato mattina, quando il Ponte che separa Parma da Reggio è stato chiuso per l’allerta piena.

Alle 12, la riapertura. La piena è passata senza fare danni.