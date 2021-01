Senza mascherina con 20 grammi di hashsih in tasca: denunciati un 17enne e un 19enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fidenza nella giornata di ieri hanno fermato due giovani, un 17enne e un 19enne, che non indossavano la mascherina.

I due ragazzi sono parsi sin da subito molto agitati, motivo per cui i militari hanno chiesto di svuotare le tasche.

Nel pacchetto di sigarette del minorenne sono stati trovati circa 20 grammi di hashish, divisi in 15 dosi. Il maggiorenne è stato trovato in possessodi uno spinello e di pochi grammi della stessa sostanza del diciassettenne.

Il più giovane è stato denunciato alla procura dei minori di Bologna per detenzione ai fini di spaccio, mentre l’amico è stato segnalato come assuntore. Le sostanze sono state sequestrate e ai due sono è stata comminata una multa di 400 euro per il non utilizzo della mascherina.