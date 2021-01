In Via Kennedy con 50 grammi di cocaina: arrestato 22enne nigeriano

Nel pomeriggio di lunedì, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della città hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino nigeriano di 22 anni domiciliato nel capoluogo ducale, già gravato da diversi precedenti di polizia.

L’uomo, a seguito di alcuni accertamenti investigativi, è stato sottoposto a controllo mentre si aggirava con fare sospetto in via Kennedy. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nella sua disponibilità 46 dosi di cocaina già pronte per la cessione, per un peso complessivo di oltre 50 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività delittuosa.