Liverani: “Da questa difficoltà possiamo uscire solo restando uniti” – I CONVOCATI

“Tutti quanti noi volevamo una classifica diversa, abbiamo perso due scontri diretti e quindi il morale non può essere alto. A prescindere dal mercato, questa squadra credo debba capire che ci si può aiutare tra tutti noi. Qui c’è un gruppo storico e c’è un gruppo nuovo che si deve adeguare alla strada che qui trova. Ogni giocatore giovane o straniero ha bisogno del tempo, c’è chi apprende prima e chi dopo, qualcuno è arrivato fuori condizione, qualcuno infortunato. Per la crescita mentre si gioca ci vuole tempo. Faccio sempre anche qualche riflessioni su stranieri di altre squadre, uno su tutti è De Ligt del quale qualcuno lo scorso anno aveva messo in dubbio le qualità e invece oggi dopo un anno di esperienza è un altro giocatore, o come Villar della Roma l’anno scorso ha giocato molto meno di quest’anno. Capisco che in Italia nel calcio non ci sia molta pazienza, ma per i ragazzi bisogna averne”.

“Sono un allenatore giovane, ma nei miei 44 anni ho fatto solo calcio, conosco tutte le dinamiche e situazioni. Vengo qui al campo la mattina alle 8 a vado via al tardo pomeriggio, cerco di lavorare e dedichiamo con il mio staff tutto il nostro tempo al lavoro mettendo tutto quello che abbiamo. So che vivo di risultati, tempistiche, situazioni, ma lo vivo con la massima serenità proprio perchè lo so e vado avanti con il mio lavoro. Ci sono persone che valutano il lavoro, i risultati e sono adibiti a prendere decisioni. Fino a che sono allenatore del Parma vivo come se dovessi rimanere qui una vita, poi questo ce lo dirà il tempo”.

“Kucka, Iacoponi e Osorio sono tutti fuori, diciamo che il momento non è dei migliori; Pezzella rientra ma pensando che non abbia i 90 minuti. Incontriamo una squadra in grande condizione, lo ha fatto vedere due giorni fa: sulla forza e i giocatori dell’Atalanta credo sia quasi superfluo soffermarsi. Si tratta di una partita di grandissimo sacrificio, la compattezza ci può aiutare a soffrire meno; se dovessimo fare una gara allungandoci e creando troppi spazi credo sia difficile portare a casa un risultato”.

“Non credo che abbiamo tanto modulo o modo di giocare, perchè questo è un gruppo storico che aveva delle conoscenze. Il ritiro serve anche a cambiare, quindi non avendo avuto tempo siamo rimasti molto simili a un certo tipo di calcio. Contro il Torino sul primo gol c’è stato un errore di valutazione credo, perchè eravamo in vantaggio e dovevamo difendere meglio la profondità; è vero che è finita 0-3 ma io non credo che il Parma sia stato surclassato, poi uno vede il risultato ed è evidente che abbiamo delle difficoltà. Il gruppo storico ha creato tanto qui, va supportato e deve essere pronto ad accogliere i giovani che a loro volta devono dare dei segnali importanti.L’adattamento è giusto, la pazienza è importante ma bisogna dare qualcosina di più, questo a prescindere da Fabio Liverani”.

“Gervinho non è pronto, è arrivato e sta proseguendo senza alcun intoppo; Mihalia è un po’ più pronto ma è un giocatore che ha avuto un’operazione ed è fermo da 3-4 mesi, anche su questo bisogna avere pazienza. Abbiamo pensato in certi momenti che la squadra avesse un equilibrio, dopo Genova e Milano, così come i pareggi contro Benevento e Cagliari ci avevano dato una quadratura. Per tantissimi motivi questa squadra difficilmente lavora con gli stessi giocatori e riesce a dare continuità. Non credo che in questo gruppo debba esserci una rivoluzione, abbiamo 5 o 6 giocatori fuori dunque parlare di rivoluzione diventa difficile. C’è bisogno di risentire quel fuoco dentro che per vari motivi è stato altalenante; cercherò di scegliere gli uomini migliori che in questo momento mi possono dare un po’ più di garanzia tenendo presente che in alcune situazioni abbiamo delle scelte obbligate”.

Notiziario e convocati – Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta oggi al Centro Sportivo di Collecchio, Mister Fabio Liverani ha convocato per la gara contro l’Atalanta, in programma domani alle 15.00 al Gewiss Stadium e valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 25 calciatori:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Balogh, Busi, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Pezzella, Ricci, Valenti;

Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Hernani Jr, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Adorante, Brunetta, Cornelius, Inglese, Mihaila, Karamoh.

Daan Dierckx indosserà la maglia numero 29.

Juraj Kucka è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare di grado lieve al gemello mediale di destra. Simone Iacoponi è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado del soleo sinistro. Nessuna lesione strutturale per Yordan Osorio, che tuttavia non ha recuperato dalla gara con il Torino e dunque non sarà disponibile per la partita di domani contro l’Atalanta