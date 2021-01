Fidenza – Ubriachi e molesti in stazione, denunciati. Uno di loro portato in Ospedale e sedato

Fidenza – Ubriachi e molesti in stazione, denunciati. Uno di loro portato...

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, nel tardo pomeriggio di venerdì, sono intervenuti in stazione ferroviaria, in soccorso e su richiesta del personale addetto alla vigilanza, per la presenza molesta e minacciosa di alcune persone di origine straniera totalmente ubriache.

Tutte le persone sono state identificate dalla pattuglia intervenuta sul posto, mentre una di loro – in forte stato di agitazione – è stata trasportata all’Ospedale di Vaio in ambulanza .

Una volta al Pronto Soccorso, l’uomo non ha accennato minimamente a tranquillizzarsi e quindi i militari, vista la situazione, hanno preferito fornire assistenza al personale medico per evitare altre conseguenze.

L’uomo, residente fuori provincia, è stato sedato e sottoposto alle cure del caso.