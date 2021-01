Violenza domestica: 40enne accoltella il marito alla schiena, arrestata

I poliziotti sono intervenuti in tarda serata, dopo la segnalazione di una lite domestica in corso in una abitazione della città tra due coniugi. Terminata con il marito colpito dalla moglie alla schiena con un coltello da cucina.

Sul posto gli operatori, con l’ausilio del personale medico del 118, sono riusciti con difficoltà a calmare la donna, una 40enne ucraina in un fortissimo stato di agitazione: dopo aver colpito il marito col coltello da cucina, aveva continuato con morsi e graffi.

L’uomo, non in pericolo di vita ma assistito dal personale sanitario, ha detto di voler sporgere denuncia/querela contro la donna, stanco e prostrato dalle continue vessazioni che riceveva.

In considerazione dei racconti dell’uomo, raffiguranti un complessivo quadro di maltrattamenti domestici fatti di episodi di violenza e minacce subite nel corso della convivenza, gli agenti hanno ravvisato nei fatti di quella sera i maltrattamenti in famiglia, reato rientrante nella recente normativa del “codice rosso”. Pertanto, previo immediato avviso al Sostituto procuratore di Turno la donna è stata arrestata e portata, su disposizione del Magistrato, al carcere femminile di Reggio Emilia.

La donna, dopo la convalida dell’arresto da parte del Gip, che ha riconosceva la sussistenza delle esigenze cautelari , è stata messa agli arresti domiciliari, da scontare in un’abitazione diversa da quella famigliare per preservare la salute del marito.