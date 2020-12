In quarantena, ha bisogno della spesa: gliela portano i Carabinieri

In questo periodo di festività natalizie, rese più meste dalla difficile situazione pandemica in atto, continuano gli interventi di soccorso e vicinanza ai cittadini posti in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Parma.

I Carabinieri della Compagnia di Parma, nella giornata del 30 dicembre u.s., sono intervenuti in supporto ad una donna, residente nel comune di Sorbolo, attualmente in quarantena presso la propria abitazione per positività al Covid.

La donna, sola in casa, non avendo modo di ritirare la spesa, comprensiva di generi alimentari e di prima necessità, già ordinata nei giorni precedenti presso un centro commerciale del capoluogo ducale, ha telefonato al numero di pronto intervento “112” chiedendo di poter essere aiutata.

La richiesta veniva prontamente “girata” ai militari della Stazione di Sorbolo, i quali provvedevano al ritiro della spesa ed alla consegna a domicilio.

La donna ha ringraziato i militari dell’Arma, sottolineando che senza il loro intervento non avrebbe saputo cosa fare.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma continua a restare a disposizione di tutti i cittadini, in particolare anziani e persone sole, per rendere un po’ più sereno questo periodo di festività natalizie al tempo del Covid.