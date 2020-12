Capodanno – Implementati i controlli dei Carabinieri

In occasione dell’imminente Capodanno, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma ha implementato i servizi di controllo del territorio in tutta la provincia per prevenire atti vandalici o più reati gravi, in modo da garantire, anche in questo difficile periodo di pandemia, un sereno “Ultimo dell’Anno” a tutta la cittadinanza.

In particolare, già dalle prime ore del 31 dicembre, è stata intensificata l’attività di prevenzione e controllo sulle principali arterie stradali attraverso il dispiegamento di pattuglie in punti nevralgici della Provincia, che effettueranno posti di blocco e di controllo, per contrastare ogni forma di illegalità.

In tutta la Provincia inoltre opereranno pattuglie dedicate ai controlli anticovid, che effettueranno verifiche al fine di prevenire possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità, impedire lo svolgimento di eventuali eventi non autorizzati, nonché controllare il rispetto dell’obbligo del possesso e utilizzo dei dispositivi di protezione e del distanziamento interpersonale. Un occhio di riguardo sarà destinato alle regole del coprifuoco, che il 1 gennaio, si ricorda, durerà non sino alle 5 ma sino alle 7 del mattino.

Inoltre, sono già in corso da parte dei reparti dipendenti mirati controlli finalizzati alla prevenzione della vendita di artifizi pericolosi non conformi alla normativa di settore.

Si ricorda infine che tutti i Comandi dell’Arma dislocati sul territorio provinciale restano a disposizione di chiunque necessitasse di aiuto o supporto, specie per quelle categorie di soggetti, come ad esempio gli anziani, che con maggiori difficoltà affrontano questo difficile periodo.

I servizi straordinari finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità continueranno senza sosta fino al 6 gennaio prossimo venturo.

In sintesi, a dimostrazione che l’attività di vigilanza e prevenzione non conosce soste e che proprio in concomitanza di determinate ricorrenze viene intensificata e potenziata, i militari dell’Arma dell’intera provincia vigileranno sulla sicurezza di tutti, anche confidando nella collaborazione dei cittadini affinché adottino comportamenti corretti ed improntati al buon senso.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Parma, rammentando che in caso di necessità o bisogno, si può far riferimento in qualsiasi momento al numero di pronto intervento Carabinieri “112”, augura a tutti i cittadini della provincia “Buon 2021”.