Il Parma esce sconfitto anche a Crotone: allo Scida i padroni di casa passano 2-1

Crotone-Parma 2-1

Marcatori: 24′ pt Messias, 44′ pt Messias, 13′ st Kucka

F.C. CROTONE: Cordaz (cap.), Cuomo (18′ st Magallan), Golemic, Luperto, Molina, Zanellato (44′ st Petriccione), Messias, P. Pereira, Reca, Vulic, Riviere (14′ st Simy).

A disposizione: Festa, Crespi, Dragus, Crociata, Rojas, Djidji, Siligardi.

Allenatore: Stroppa.

PARMA CALCIO 1913: Sepe, Gagliolo, Karamoh, Kurtic, Sohm (1′ st Brunetta), B. Alves (cap.), Hernani Jr (31′ st Cyprien), Osorio (38′ st L. Valenti), Kucka, Busi (1′ st Iacoponi), Inglese (14′ st Cornelius)

A disposizione: Colombi, Rinaldi, Balogh, Brugman, Dezi, Ricci, Camara.

Allenatore: Liverani

Arbitro: Sig. Fabio Maresca (Napoli). Assistenti: Sig. Pasquale Capaldo (Napoli) – Sig. Damiano Margani (Latina). Quarto uomo: Sig. Livio Marinelli (Tivoli). V.A.R.: Sig. Fabrizio Pasqua (Tivoli). A.V.A.R.: Sig. Matteo Passeri (Gubbio)

Angoli: 3-5. Ammoniti: Kurtic (P), Hernani (P), Kucka (P), Inglese (P), Cuomo (C), Golemic (C), Cyprien (P), Iacoponi (P), Reca (C), Vulic (C). Recupero: 1’pt, 6′ st.