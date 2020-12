Positivo al Covid, accompagna il figlio a scuola e dichiara di non essere in quarantena: denunciato 44enne

I Carabinieri delle Stazioni di Colorno, San Secondo e Roccabianca, insieme al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fidenza, hanno, con l’impiego di diverse pattuglie, controllato il territorio compreso tra Colorno e Torrile.

In particolare parchi pubblici, esercizi commerciali e altri luoghi di aggregazione, identificando e controllando diverse persone e automezzi. E un 20enne è stato denunciato per danneggiamento.

Il ragazzo, a bordo dell’autobus di linea, è stato sorpreso dal controllore senza biglietto. Al rifiuto di fornire le generalità ha provato a fuggire danneggiando la porta posteriore del mezzo, ma è stato fermato dalla pattuglia di Carabinieri che era di passaggio.

Sono stati inoltre denunciati due uomini: un 51enne trovato a passeggio nonostante fosse in isolamento domiciliare disposto dall’Ausl di Parma, e un 44enne, che, in isolamento per positività al tampone, ha accompagnato il figlio a scuola e falsamente ha attestato all’ingresso dell’istituto di non essere sottoposto a quarantena.

I servizi preventivi di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri continuano giornalmente, ma per renderli più efficaci viene richiesto ai cittadini di segnalare la presenza di persone sospette, telefonando al numero d’emergenza 112, per procedere con celerità ai controlli. Si raccomanda di non lasciare oggetti incustoditi all’interno dei veicoli, di diffidare degli sconosciuti e non consentirgli di entrare all’interno delle abitazioni, segnalando sempre i casi sospetti.