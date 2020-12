Fidenza, ragazzo trovato da un passante riverso in un canale: ricoverato in gravissime condizioni a Vaio

Fidenza, ragazzo trovato da un passante riverso in un canale: ricoverato in...

E’ stato notato da un passante, riverso in un canale, in prossimità della via Emilia, e soccorso dal 118.

Il personale del 118 lo ha trovato in gravissime condizioni di ipotermia e lo ha immediatamente portato al pronto soccorso di Vaio dove è stato ricoverato in condizioni preoccupanti.

Sul corpo del ragazzo non sono stati evidenziati segni di violenza e nelle vicinanze non è stato ritrovato alcun mezzo (auto, bici o moto) perciò i carabinieri, che sono intervenuti, tendono ad escludere un incidente stradale.