Code nei negozi e folla in centro: il primo sabato “giallo” di Parma

Code nei negozi e folla in centro: il primo sabato “giallo” di...

Code, negozi colmi e gente in strada. Ragazzi che come al solito presidiano il ‘loro’ territorio e un dispiegamento di forze per controllare che vengano rispettate le regole.

Il primo sabato in zona gialla viene ‘festeggiato’ così, sotto l’albero di Natale di Piazza Garibaldi la gente sfila, foto e selfie si rincorrono e un branco di ragazzi tra monopattini e abbracci si rincorrono. Le famiglie che fanno la coda per i regali di Natale e Santa Lucia, provando ad acquistare quel poco di serenità persa in questi mesi.

Non la trovano nei negozi del centro, assaltati completamente per il primo week end di parziale riapertura, con bar e locali abituali per l’aperitivo che intorno alle 18 si svuotano lentamente.