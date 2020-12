Carabinieri – Controlli del territorio, multe a raffica

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in particolare per prevenire e reprimere i reati predatori e contrastare lo spaccio di droga. Obiettivo, non solo garantire sicurezza, ma incrementarne la percezione da parte della cittadinanza.

I Carabinieri della Stazione Oltretorrente hanno denunciato, un 46enne cittadino rumeno, per furto. Lo stesso è stato sorpreso, dal titolare di un negozio, nascondere generi alimentari per evitare il pagamento.