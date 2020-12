I Carabinieri della Compagnia di Parma sono intervenuti domenica pomeriggio in via Mazzini, su richiesta della Tep: un uomo, a bordo dell’autobus (linea “3”), non indossava la mascherina e non voleva esibire i documenti al controllore.

Sul posto i militari hanno rintracciato il soggetto, un senegalese di 35 anni che, dopo gli accertamenti del caso, è stato sanzionato secondo le disposizioni vigenti della normativa anti Covid.