Stalking ai danni dell’ex moglie: arrestato 63enne

Nella giornata di lunedì i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, d’intesa con il magistrato di turno della Procura della Repubblica del capoluogo ducale, hanno arrestato in flagranza del reato di stalking, un italiano 63enne residente in provincia.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie per pregresse condotte persecutorie è stato fermato dai militari, intervenuti a seguito di richiesta d’aiuto della stessa donna, mentre tentava di forzare le finestre dell’abitazione in cui la donna lavorava come collaboratrice domestica.

Il fermato voleva insistentemente entrare nella casa per avere un confronto che invece la ex moglie non era disposta ad affrontare visto il forte stato d’ansia e di paura con cui ha convissuto a partire dalla fine della relazione con l’ex coniuge.