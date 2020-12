80enne cade per strada in tarda serata: soccorso dopo ore grazie alle ricerche dei carabinieri

80enne cade per strada in tarda serata: soccorso dopo ore grazie alle...

In questo difficile periodo di distanziamento sociale proseguono gli interventi dei Carabinieri in soccorso della popolazione ed in particolare delle cosiddette fasce deboli.

Questa notte, a Parma, intorno alle 2. Una pattuglia dell’Arma è intervenuta nell’abitazione di una anziana signora che chiedeva aiuto: a causa di un sovraccarico di corrente elettrica dovuto all’utilizzo di alcuni ausili medici, era scattato il contatore . La donna, con problemi di deambulazione, non poteva però raggiungere il quadro elettrico condominiale. I militari dopo aver ripristinato l’energia elettrica, hanno tranquillizzato l’anziana, sincerandosi delle sue condizioni di salute.

Circa un’ora dopo, sempre in città, un’altra pattuglia dei Carabinieri è intervenuta in soccorso di un 80enne di Salsomaggiore che non aveva fatto rientro in casa nonostante la tarda ora.

A seguito delle ricerche, l’anziano è stato trovato in una via limitrofa, cosciente ma infreddolito, fermo sul posto a causa di una caduta. I carabinieri hanno subito allertato il 118 per i primi soccorsi medici.