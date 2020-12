I Carabinieri della Compagnia di Parma sono intervenuti ieri in via Montebello, su richiesta di un verificatore della Tep per un uomo che a bordo dell’autobus della linea 2 minacciava una ragazza.

Sul posto i militari hanno fermato un 31enne ivoriano sprovvisto di documenti ed in evidente stato di alterazione psico-fisica.

Al termine degli accertamenti è stato denunciato per ubriachezza molesta.