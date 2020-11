British Airways Premier Card per i clienti VIP

Le British Airways Premier Card e Card sono delle speciali carte di credito che permettono di accumulare Avios e di ottenere viaggi gratis e altri vantaggi. Infatti ogni acquisto con la British Airways Card e con la Premier Card consente di accumulare i punti del programma fedeltà della compagnia aerea inglese.

Chi utilizza British per spostarsi, ma anche le numerose compagnie partner, avrà molte altre agevolazioni attivando questa card. L’unica condizione per poterle attivare è di essere socio dell’Executive Club, la cui iscrizione è gratuita.

Cerchiamo di capire di più su questo programma fedeltà e sui vantaggi aggiuntivi che si possono ottenere attivando la Premier Card.

Cos’è e come funziona l’Executive Club

La maggior parte delle compagnie aeree offre ai viaggiatori la possibilità di entrare in un programma fedeltà a punti. Quello proposto da British Airways si chiama Executive club, è gratuito e ci si può iscrivere sul sito ufficiale della compagnia.

L’Executive Club presenta 4 livelli, e si comincia con il livello Blue. Sono diversi i vantaggi dedicati anche a chi non è frequent flyer. Infatti anche chi è al livello Blue riceverà le offerte riservate ai soci, potrà prenotare più rapidamente e potrà riscattare i punti di viaggi precedenti.

Un’altra opportunità offerta dall’executive club è quella di poter creare un conto collettivo, in cui far confluire i punti dei propri cari. In questo modo anche chi viaggia con la famiglia potrà accumulare Avios più facilmente.

Gli altri livelli a cui corrispondono benefici sempre maggiori sono Bronze, Silver e Gold.

I vantaggi della Card e della Premier Card

Tra gli strumenti che possono garantire ai viaggiatori un trattamento da VIP vi sono le card e Premier card di British Airways. La Card e la Premier Card British Airways fanno parte del circuito Visa e possono essere utilizzate come normali carte di credito.

Dunque si possono usare per fare acquisti in Italia o all’estero, e oltre che permettere l’accumulo di punti Avios, offrono altri vantaggi. Tra questi vi è anche un bonus di benvenuto, proprio come nei casino VIP.

Ecco alcune delle ragioni per attivare la British Airways Premier Card:

Bonus di benvenuto di 10 mila punti Avios al momento dell’attivazione

3 Avios per ogni euro speso con le compagnie: British Airways, Aer Lingus, Air Italy, Iberia, Vueling, Level

1 Avios per ogni euro prelevato presso ATM

1 Avios per ogni euro speso in shopping anche online

E ancora: sconti per noleggiare auto, sconti su prenotazioni di alberghi e così via.

Come ottenere la British Airways Premier Card

Si può richiedere la British Airways Premier Card online partendo dal sito British Airways oppure andando direttamente sul sito carte.agos.it. Per poter effettuare la richiesta bisogna essere già socio al British Airways Executive Club. Ricordiamo che la registrazione è gratuita e può essere fatta online sul sito British Airways.

In questo modo si potrà incrementare la raccolta di punti Avios e cominciare a ottenere vantaggi in volo come sconti, viaggi premi, upgrade, bagagli gratis.

Ma i benefici saranno tanti anche fuori dal volo. Sono tanti i partner del programma fedeltà di British Airways. Si parte dai servizi collegati ai viaggi, come noleggio auto, transfer, alberghi, per finire alle grandi catene dedicate allo shopping.

I vantaggi della fedeltà

Per operatori come British Airways e le altre compagnie aeree italiane e internazionali la fedeltà è un valore. Si tratta dello stesso meccanismo per cui aziende come i casinò online offrono programmi di casino VIP ai giocatori già iscritti, con premi e benefici.

Ma c’è di più, la fedeltà a British si estende ben oltre questa azienda. Infatti le compagnie aeree stipulano accordi, creando reti e partnership che vanno a vantaggio dei viaggiatori. Ad esempio i punti Avios possono essere raccolti con voli acquistati su tutte le aziende dell’alleanza Oneworld.

Per avere un’idea delle possibilità, oltre a British Airways ne fanno parte 12 compagnie internazionali.

American Airlines, Cathy Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, RoyalAir Maroc, Royal Jordanian, S7 Airlines, Srilanka Airlines, Fiji Aiways, Alaska Airlines.