Stai pensando di cambiare l’auto? Perché non valutare il noleggio a lungo termine? Scopri se ti conviene l’acquisto o il noleggio a lungo termine

Stai pensando di cambiare l’auto? Perché non valutare il noleggio a lungo...

L’acquisto dell’automobile sta diventando sempre più spesso un rebus per gli automobilisti che vogliono cambiare vettura. Sempre più domande assalgono la mente, soprattutto per quanto riguarda calcoli relativi ai consumi, costi della manutenzione e cosa sempre più sentita la questione delle emissioni inquinanti.

Ma da qualche anno a questa parte è nata una nuova forma di “uso dell’auto”: il noleggio a lungo termine.

Il noleggio a lungo termine

In alternativa all’acquisto di un’auto nuova oggi è possibile sfruttare una nuova e sempre più gettonata opportunità: il Noleggio a Lungo Termine di AntaresRent a Parma.

Questa formula ha già preso piede da molti anni per le aziende che vogliono rinnovare la propria flotta, ma da qualche tempo è sempre più presa in considerazione anche da Professionisti e Privati grazie alla sua Convenienza sempre maggiore e alla sua comodità.

Cos’è il noleggio a lungo termine?

Sostanzialmente parliamo di una formula di “abbonamento” mensile che consente di usare un auto senza acquistarla ed intestarsela.

Il contratto può avere una durata da un minimo di 24 mesi fino ad arrivare a massimo 72-84, con un canone che varia in base ai chilometri percorsi in questo periodo e naturalmente alla tipologia di vettura noleggiata.

Normalmente all’interno del canone è compreso tutto, ad eccezione del carburante che è a parte.

Noleggio auto a lungo termine: quanto effettivamente ci costa ? Conviene?

Prendiamo come esempio una delle auto più vendute sul mercato automobilistico, ovvero una Golf 1.6 TDI con prezzo di listino € 23.550 nella versione base non tenendo conto di eventuali sconti o permute.

Adesso facciamo esempio con un preventivo di noleggio 3 anni, e una percorrenza di circa 20000 km/annui , con anticipo 3.000€ e rata costante di 400€.

Costi da sostenere con l’acquisto:

RCA + Assicurazione con KASKO: varia dai 1200€/2000€ per i 3 anni

Costo dei bolli per 3 anni: 600 €;

600 €; Costi delle manutenzioni dell’auto: tagliandi ogni 20.000 km, 3 tagliandi costo totale: circa 750€ ;

Spesa per i Pneumatici estivi e invernali per un totale di 60.000 km: all’incirca 700 €.

Totale della spesa: (senza contare eventuali guasti) 27.000€

Parlando del Noleggio, i 3000€ di anticipo non sono un deposito, ma si tratta di una spesa a tutti gli effetti, che serve ad abbassare poi i canoni durante i mesi previsti.

Totale della spesa con noleggio a lungo termine: 17.400 €

In nessuno dei due casi naturalmente è stato conteggiato il costo del carburante che come detto sopra non fa parte mai del contratto di Noleggio (ne dell’acquisto).

A chi rivolgersi per il Noleggio a Lungo Termine

Bisogna sempre affidarsi a dei professionisti che possano consigliarti la soluzione migliore, che tu sia un Privato, una Ditta o un Professionista.