Festeggia con quindici persone il compleanno: multa e chiusura per una pizzeria. Stessa sorte per un bar

Due esercizi commerciali chiusi per tre giorni e sanzione di 400 euro. E’ successo a Borgotaro, dove i Carabinieri hanno disposto la chiusura di una pizzeria e di un bar che non hanno rispettato le misure straordinarie di contenimento al contagio di Covid-19.

In una pizzeria, i Carabinieri hanno interrotto una festa di compleanno con quindici invitati: multa salata per il 50enne proprietario, che dovrà chiudere per tre giorni l’attività. Stessa sorte per un bar che ha chiuso il locale all’orario concordato, lasciando però aperta la porta sul retro e proseguendo con l’attività. All’arrivo dei Carabinieri, erano tre i clienti seduti al tavolo per consumare.