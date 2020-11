Brutale aggressione – 43enne e la fidanzata picchiati, sfregiati e lei violentata

Brutale aggressione tra Correggio e Novellara, con cinque persone arrestate dai carabinieri. Una coppia, mentre viaggiava in auto, è stata bloccata da quattro persone su due scooter.

Sono stati presi a calci a pugni e sfregiati con coltelli a volto e gambe. L’uomo, un 43enne marocchino residente a Sorbolo, è stato lasciato sanguinante in mezzo alla strada, mentre la fidanzata, 37enne connazionale residente a Reggio Emilia, è stata trascinata prima in una vigna, poi in una casa e violentata.