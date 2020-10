Via Trento – Passeggia senza mascherina, 28enne multato

Nella serata di ieri, prima ed a ridosso dell’orario imposto per abbassare le saracinesche, sono stati controllati diversi bar e piadinerie senza elevare contestazioni.



Solo in Via Trento è stato sanzionato con 400 euro un 28enne che, passeggiando, non indossava il previsto dispositivo di protezione individuale. Nelle prossime settimane i servizi proseguiranno per controllare le misure imposte.