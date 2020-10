Truffe e false vendite online: denunce dei Carabinieri

4 persone denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Parma.

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, al termine di diverse attività d’indagine, hanno denunciato, 3 persone per il reato di truffa. Un 51enne di Caserta (CE), ha indotto, con artifizi e raggiri, una giovane ragazza di Parma a farsi accreditare la somma di 280 euro per l’acquisto di un telefono cellulare. Bene mai consegnato alla donna.



Un 34enne ha raggirato, anche in questo caso per l’acquisto di un cellulare, un 55enne della città riuscendo a farsi accreditare la somma di 100 euro.

La truffa più dispendiosa è capitata ad un 44enne pakistano che fidandosi di un 40enne italiano gli ha consegnato la somma di 2 mila euro per ottenere i permessi di soggiorno per i familiari, ovviamente i permessi non sono mai arrivati.

Per ultimo è stato denunciato per furto un 46enne che al centro commerciale Tigota’ ha tentato di asportare merce per circa 50 euro.