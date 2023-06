Quanto costa spedire un pacco con GLS

Nelle prossime righe tratteremo un argomento molto peculiare. Parleremo, infatti, di spedizioni: una pratica che interessa sempre più realtà aziendali, lavorative in generali e privati cittadini. Inoltre, tenderemo a focalizzarci in modo speciale sui servizi offerti da uno dei partner più affidabili disponibili oggi nel panorama di riferimento. Stiamo, chiaramente, facendo riferimento a GLS, una delle soluzioni di spedizione più in vista degli ultimi tempi visto il servizio di qualità elevata che viene offerto alla clientela e al rispetto dell’ambiente che garantisce nell’esecuzione etica del lavoro.

Si tratta, per i meno avvezzi, di una compagnia dedita al trasporto merci in ambito sia nazionale che internazionali. GLS si impegna ad offrire soluzioni disparate di spedizione sia nel B2B che nel B2C. Al di là della disponibilità di GLS, però, bisognerà organizzarsi per ottimizzare i costi e il trasporto in generale in maniera del tutto autonoma e soggettiva, tenendo conto di diversi aspetti.

Dal momento che le dimensioni del pacco sono fattori che incidono significativamente sul costo di una spedizione è importante – se possibile – limitare il più possibile lo spazio vuoto al suo interno. In tal senso suggeriamo di procurarsi degli involucri su misura come queste scatole di cartone presenti nel negozio online imballaggi-2000.com, specializzato in materiale per spedizioni, così da realizzare un pacco della giusta grandezza.

Tornando a noi, nelle prossime righe andremo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulle metodiche di spedizione di un pacco con GLS, oltre ai costi da sostenere per poter godere dei loro servizi, tenendo conto che la compagnia olandese General LogisticSystem opera nel settore da anni, riscuotendo consegna dopo consegna un elevato livello di soddisfazione da parte della clientela, operando in oltre 40 Paesi, dalla Finlandia, fino al Nord America, passando chiaramente anche per l’Italia.

Spedire un pacco con GLS: ecco cosa serve sapere al riguardo

Prima di scoprire quanto costa spedire con GLS, riteniamo opportuno fornirvi alcune delucidazioni relative alle metodiche di spedizione stesse, ossia a come spedire con GLS in Italia. Innanzitutto, spedire in Italia con GLS si rivela estremamente sicuro, con l’azienda che permette di spedire fino a 500 kg di prodotti. GLS offre anche consegna espresso in 24 ore su tutta la Penisola e 48 per quanto concerne le Isole e la Calabria.

La consegna avviene porta a porta, offrendo monitoraggio costante all’utente. È anche possibile prenotare tramite telefono e ottenere un servizio di spedizione multi-collo. A livello di dimensioni, GLS offre 70 kg per collo con un massimo, come detto, di 500 kg. Per quanto, invece, riguarda le dimensioni massime di ogni pallet, esse non devono superare i 200 centimetri di altezza, per 150 di larghezza e 130 centimetri di lunghezza.

È bene puntualizzare, inoltre, che esistono dei servizi aggiuntivi con cui è possibile ottenere una maggiore sicurezza in fase di spedizione. Se si spediscono merci di valore, ad esempio, è consigliato scegliere il servizio Safe Plus, con cui poter ottenere un monitoraggio più rigoroso della spedizione. È possibile, inoltre, sottoscrivere un’assicurazione, denominata All Risk, per un massimo di 2500 euro per singolo collo.

I costi per una spedizione con GLS

Dopo aver analizzato il servizio nazionale per i pacchi GLS, è tempo di tirare le somme dal punto di vista economico. Per i privati cittadini – riteniamo opportuno sottolinearlo – il corriere si rivela particolarmente accessibile, con pacchi fino a 3 kg ad un prezzo di soli 6 euro, 8.50 in caso si spedisse in Calabria Sicilia o Sardegna. Dai 3.1 agli 8, si passa a 10.6 e 13.4 euro, dai 16.1 ai 32 kg a 15 euro/17.50 e da 32.1 a 65 kg a 20.70 euro/24.70. Oltre i 65 kg, invece, GLS prevede l’aggiunta di 0.63 euro al kg alla tariffa base 65 kg.