Alcune cose da sapere sui Gratta e Vinci online

Sono ormai diversi anni che gli sviluppi della Rivoluzione Digitale stanno cambiando le vite di tutti. Un fenomeno che interessa servizi e abitudini, compresi quelli legati all’Intrattenimento Digitale.

Particolarmente innovativo si dimostra uno dei giochi più amati dagli italiani: il Gratta e Vinci, a partire dal 30 novembre 2006 lanciato anche online, complice il successo notevole della versione cartacea, introdotta dodici anni prima, per l’esattezza nel 1994.

Alcuni biglietti prendono forma da quelli cartacei diventati ormai un classico, ad esempio quello Sette e Mezzo, attualmente disponibile nella versione da 1€.

Oggi vi raccontiamo qualcosa di più sui Gratta e Vinci online, una soluzione sempre valida per concedersi un momento di stacco dalla quotidianità, pensata nell’ottica di un gioco responsabile, consapevole e in cui le condizioni sono trasparenti.

Un biglietto interessante

Tra i biglietti attualmente disponibili per quanto riguarda il Gratta e Vinci nel formato digitale troviamo il gioco Numerosissimi online, ispirato, proprio come il già citato biglietto Sette e Mezzo, alla versione cartacea già esistente.

La nuova interfaccia grafica offre optional particolarmente originali e innovativi, attraverso i quali il giocatore ha modo di avere ulteriori opportunità per vincere. Il premio massimoè di 500€ ma non mancano diverse opzioni di vincita intermedie.

Si tratta di un nuovo biglietto della famiglia PLUS e che presenta un costo pari a 5€. Vediamo le modalità specifiche inerenti la giocata:

● Sulla parte sinistra dell’interfaccia si trova un riquadro dedicato ai Numeri vincenti (che hanno il simbolo €) e un riquadro in cui è presente la scritta Bonus x2.

● Sulla parte destra dell’interfaccia è collocata una sezione all’interno della quale compaiono 8 giocate, affiancate dalla scritta Premio.

Per ogni giocata si rivela necessario scoprire i numeri vincenti, la scritta Bonus x2 e il Premio di ogni giocata. Per vincere i numeri che compongono la giocata devono corrispondere a quelli vincenti. Quando compare il Bonus x2 si raddoppia la vincita.

Come si può vedere il funzionamento non è dissimile da quello della formula cartacea classica, alla base. Vediamo ora come è possibile giocare al Gratta e Vinci online, incluso il biglietto particolarmente di tendenza attualmente sul quale ci siamo soffermati.

Come giocare al Gratta e Vinci online

È possibile giocare al Gratta e Vinci online sia presso le ricevitorie autorizzate sia aprendo un conto di gioco, andando sui canali ufficiali da pc, smartphone e tablet.

La popolare lotteria istantanea prevede interfacce grafiche di varie linee e fasce d’acquisto: non c’è che l’imbarazzo della scelta.

I canali ufficiali principali sono il sito e l’app dedicata: My Lotteries. L’applicazione è scaricabile sia tramite circuito Android che iOS e serve sia per giocare sia per verificare e persino avviare la procedura di riscossione delle vincite.

Inoltre, presenta un valore aggiunto di non poco conto: appare particolarmente efficace a fronte di possibili truffe, dal momento che risulta praticamente impossibile smarrire il biglietto o che qualcun altro se ne appropri senza autorizzazione.

Ricordiamo che la fruizione delle soluzioni dell’Intrattenimento Digitale, con la relativa apertura del conto di gioco, risulta possibile da parte unicamente di quanti hanno compiuto la maggiore età: nel caso del Gratta e Vinci viene richiesto un documento d’identità a conferma durante la procedura.

Questo nell’ottica di un’esperienza responsabile e consapevole, in linea con gli standard di tutela nazionali.