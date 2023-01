Pederzoli: “Mercato? Dobbiamo recuperare gli infortunati”

Ai microfoni di Sky il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli: “Oggi usciamo con un ko pesante, che accettiamo. Facciamo i complimenti al Bari. Non siamo partiti bene, rapidamente eravamo sotto di due gol, credo dopo un quarto d’ora. Dispiace, specie per i nostri tifosi che ci seguono con affetto e anche oggi erano qui numerosi. La squadra ha dimostrato tante volte il suo valore, oggi non si è visto e quindi oggi dobbiamo andare avanti con la testa bassa e pedalare”.

Come mai tanti alti e bassi?

“È una domanda che non ha solo una risposta. Siamo una squadra molto giovane e ciò caratterizza un andamento ondivago. Puntiamo sui nostri giocatori e ci crediamo”.

Cercherete giocatori di esperienza dal mercato?

“L’obiettivo principale nostro è recuperare gli infortunati, ma non basta recuperarli ma va aspettata la miglior condizione. Sull’onda emotiva di oggi sarebbe facile parlare di mercato. Noi siamo vigili sul mercato, ma abbiamo grande fiducia in chi abbiamo e lo dico con grande convinzione”.